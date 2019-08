Crolla un albero e sfiora l’auto di un finanziere. E’ successo pochi minuti fa a Seregno in via Luini, a ridosso della caserma della Guardia di finanza. Il militare ha fatto appena in tempo a spostare la vettura in sosta.

Crolla un albero in via Luini

Momenti di apprensione intorno alle 9.30 in via Luini a Seregno, a pochi metri dalla caserma della Guardia di finanza. Un albero ad alto fusto all’improvviso è crollato a terra e ha invaso la sede stradale. Sul posto sono subito accorsi gli agenti della Polizia locale per interrompere la circolazione e i Vigili del fuoco per tagliare e rimuovere tronco e rami dalla carreggiata.

L’allarme lanciato dai militari

I finanzieri della Compagnia di via Mameli, che si trova a pochi metri di distanza, negli uffici hanno sentito lo scricchiolio. Sono corsi in strada per lanciare l’allarme e fermare un paio di auto che in quel momento transitavano in via Luini. Anche il conduttore di un orto nelle immediate adiacenze, a ridosso della ferrovia, per fortuna è rimasto illeso.

Sfiorata la vettura in sosta di un finanziere

Un finanziere, che aveva parcheggiato l’auto sul ciglio della strada proprio sotto l’albero, dopo aver intuito quello che stava per accadere è corso fuori dalla caserma. E’ riuscito a salire di corsa sulla vettura per spostarla appena in tempo. Per pochi metri i rami non hanno centrato l’auto. Un atto di coraggio che ha evitato gravi danni materiali al veicolo.

