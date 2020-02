Un grosso albero sradicato dal vento a Concorezzo. E’ successo in via Meda oggi, mercoledì 5 febbraio. Nessun ferito. La strada è stata chiusa dal Vigili del fuoco.

Albero sradicato dal vento a Concorezzo

Attimi di paura poco prima delle 13 di oggi, mercoledì 5 febbraio 2020, a Concorezzo, in via Meda. Qui un grosso albero, a causa del forte vento che soffia sulla nostra provincia, si è letteralmente spezzato ed è crollato sulla strada, sfiorando anche una palazzina.

Nessun ferito

Fortunatamente, nel momento in cui il grosso pino si è spezzato, la strada era praticamente deserta. Nessun pedone né auto parcheggiate, dunque non ci sono stati feriti.

Strada chiusa

Immediatamente sono stati allertati i Vigili del fuoco, giunti sul posto in pochi minuti. I pompieri sono al lavoro dalle 13 per rimuovere la pianta e consentire così la riapertura della strada, al momento chiusa per ragioni di sicurezza.

Diversi danni nelle ultime ore

Il vento nelle ultime 24 ore ha fatto diversi danni: si contano già alcuni alberi caduti e diversi interventi dei Vigili del fuoco.

