Albero sradicato dal vento crolla sulla strada. E’ successo pochi minuti fa in via Cadore a Seregno. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia locale.

Albero sradicato dal vento crolla in strada

Danni per l’improvvisa ondata di maltempo in Brianza anche a Seregno. Pochi minuti dopo le 14 di venerdì, un albero ad alto fusto è stato sradicato dalle forti raffiche di vento ed è crollato a terra. La pianta è caduta sulla sede stradale e soltanto per un caso fortuito non ha travolto e schiacciato le auto in transito.

Un’auto si è fermata appena in tempo

In particolare una utilitaria proveniente da Meda e diretta verso il centro città è riuscita ad arrestare la marcia appena in tempo per evitare l’impatto, che avrebbe avuto conseguenze drammatiche. La ramaglie hanno lambito un noto locale di via Cadore. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco locali per tagliare il tronco e i rami, in modo da liberare la sede stradale. Presente anche la Polizia locale per deviare il traffico sulla viabilità collaterale.

Spezzata una pianta anche in via Luini

Le raffiche di vento, simili a una tromba d’aria nella zona fra Santa Valeria e il Ceredo di Seregno, hanno spezzato anche un altro albero nel parcheggio di via Luini. Anche in questo caso, per fortuna, non si sono registrati feriti perché l’area di sosta in quel momento era libera.