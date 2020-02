Allerta vento in tutta la Brianza, a Carate Brianza il sindaco chiude il parco di Villa Cusani e la biblioteca comunale.

Carate, ordinanza del sindaco per il vento forte

A seguito della comunicazione di codice arancione ricevuta dal Centro funzionale monitoraggio Rischi naturali della Regione Lombardia nella zona, il sindaco Luca Veggian ha disposto la chiusura temporanea del parco di Villa Cusani Confalonieri e della biblioteca civica Germano Nobili. L’ordinanza è stata firmata ieri, 4 febbraio e proseguirà fino a giovedì 6 febbraio “per evitare danni all’incolumità pubblica a causa delle forti raffiche di vento presenti nella zona”.

Secondo il bollettino del centro funzionale dopo una irregolare attenuazione dei venti nella serata di martedì e nella notte successiva, il flusso si orienterà da nordovest con un nuovo rinforzo dei venti sulla Lombardia fino al primo pomeriggio di mercoledì 5 febbraio. Poi si avrà lo spostamento graduale della perturbazione verso est, con correnti settentrionali secche e di debole intensità.

“Chiediamo a tutti i cittadini di Carate di prestare la massima attenzione, in particolar modo nei pressi di tute le aree verdi del Comune”, spiega una nota ufficiale dell’Amministrazione comunale.

Proprio nella giornata di ieri, a Carate Brianza, a causa del forte vento, via Cusani è rimasta chiusa per diverse ore nel pomeriggio per consentire ai Vigili del fuoco l’intervento di messa in sicurezza del tetto del condominio antistante il posteggio di piazza Martiri delle Foibe.

