Incidente tra ambulanza e auto

Grave incidente ieri sera sulla Cassanese, in territorio di Segrate. Come riporta il nostro quotidiano online LaMartesana.it mancavano pochi minuti a mezzanotte quando un’ambulanza della Croce Verde di Pioltello, con a bordo una donna incinta e con contrazioni in corso, si è schiantata contro un’auto che proveniva da una via laterale.

L’ambulanza, secondo quanto riferito dal 118, viaggiava con le sirene accese. Otto le persone coinvolte nello schianto. La donna in gravidanza è stata subito trasferita con un’altra ambulanza al San Raffaele. Serie le condizioni anche dell’autista dell’automobile, portato al San Gerardo di Monza. Altre sei persone sono state soccorse e portate negli ospedali della zona. Sul posto cinque ambulanze, due automediche, i Vigili del fuoco e diverse pattuglie dei carabinieri.

