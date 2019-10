Ambulanza e Vigili del fuoco al Peregallo (Briosco): si cerca un uomo nel fiume. L’allarme è scattato intorno alle 6 di questa mattina: un quarantenne si sarebbe buttato nel Lambro. Sarebbero stati i genitori a chiedere l’intervento dei mezzi di soccorso.

Si cerca un uomo nel fiume

Sono in corso le ricerche di un quarantenne che si sarebbe buttato dal ponte della Valassina alle prime luci di oggi. La sua auto è stata rinvenuta all’uscita della Ss36, in territorio di Briosco. Dalle 6 di questa mattina, in fondo a via Peregallo, sono al lavoro i Vigili del fuoco di Seregno e i soccorritori della Croce bianca di Besana. Si è alzato in volo anche l’elisoccorso da Como, rientrato dopo un primo giro di controllo.

Al momento, l’uomo risulta ancora disperso. Le ricerche sono rese particolarmente difficoltose dalla pioggia e dalla forte corrente del Lambro.

Seguono aggiornamenti.