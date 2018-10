Anabolizzanti importati dall’estero, 23enne di Seregno denunciato dai Carabinieri del Nas.

Gli anabolizzanti acquistati via Internet

Mercoledì mattina intervento dei Carabinieri del Nas – Nucleo antisofisticazione e sanità – in via San Vitale a Seregno. I militari, con l’ausilio dei colleghi della stazione di piazza Prealpi, hanno perquisito l’alloggio di un 23enne.

Il giovane deferito all’Autorità giudiziaria

Il giovane di 23 anni aveva acquistato via Internet cinquanta fialette, bloccate all’Agenzia della dogana. Il seregnese è stato deferito all’Autorità giudiziaria per importazione di anabolizzanti. Negativo l’esito della perquisizione dei Carabinieri del Nas nell’alloggio in zona Santa Valeria.

Cosa sono queste sostanze

Sono sostanze chimiche che stimolano la formazione di molecole complesse come le proteine. Fra i più noti il testosterone, l’insulina e l’ormone della crescita. Sono sottoposte alla rigida legislazione che regola il doping, per evitare l’uso di sostanze in grado di migliorare le prestazioni sportive. In Brianza di recente un’operazione, leggi qua.