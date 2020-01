Ancora via Milano a Carate Brianza teatro di un grave incidente. Soccorso in codice rosso un uomo di 62 anni travolto da un’auto poco prima delle 19.

Ancora un grave incidente in via Milano, paura per un ciclista

Paura per un 62enne investito in via Milano, all’incrocio con via Mentana. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.52. Immediato l’allarme ai soccorsi, che sono intervenuti in codice rosso. A quanto risulta da una prima ricostruzione, l’uomo in bicicletta da via Mentana si stava immettendo su via Milano, quando è stato colpito in pieno da un’auto che da Seregno stava procedendo verso il centro di Carate.

A novembre in via Milano aveva perso la vita Denis Roatis

Sul posto si sono portati i sanitari della Croce Bianca di Besana insieme all’automedica, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Locale. Sono ancora in corso gli accertamenti. Sempre in via Milano a fine novembre aveva perso la vita Denis Roatis, il 23enne ucciso mentre attraversava sulle strisce pedonali.