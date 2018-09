Ancora un’anziana scippata in centro a Cesano Maderno. E’ successo martedì sera, intorno alle 18.45, all’angolo tra via Garibaldi e via Piave.

Vittima una 76enne che, in sella alla sua bicicletta, stava rincasando dopo essere stata dal medico. Aver lasciato la borsetta nel cestino della bicicletta è stata una leggerezza che le è costata caro. “La zia – racconta la nipote – aveva appena svoltato in via Piave. Per fortuna non si è fatta male perché non aveva la borsetta in spalla, ma è davvero molto spaventata per quello che è successo: la notte dopo lo scippo non ha chiuso occhio”.

Uomo in fuga su un motorino

Il ladro, che indossava il casco, era alla guida di un motorino. La 76enne, sotto shock, non ricorda nulla del delinquente, fuggito con la sua borsetta azzurra con all’interno medicinali, documenti e chiavi di casa. La nipote ha subito accompagnato l’anziana donna al vicino comando della Polizia locale e l’indomani il figlio della 76enne l’ha portata alla Tenenza dei carabinieri per sporgere formale denuncia.

Episodio analogo a inizio mese

Lo scippo è avvenuto in una strada parallela a via Monte Grappa, teatro di un episodio analogo nel primo pomeriggio di giovedì 6 settembre. Una 82enne stava attraversando la strada per raggiungere l’auto, quando è stata strattonata da un uomo in sella a un motorino bianco ed è caduta rovinosamente a terra. Il balordo le ha strappato la borsetta e in meno di cinque minuti è riuscito a raggiungere lo sportello bancomat più vicino e a prelevare 250 euro. L’ultraottantenne, soccorsa dalle due nipoti, ha rimediato contusioni varie, come le è stato riscontrato al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio. La borsetta è stata ritrovata il giorno dopo, in un posteggio a Bovisio. C’era tutto, per fortuna: chiavi, cellulare e documenti. Mancavano solo i 10 euro nel portafogli e la carta del bancomat.