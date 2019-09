Dal buio più totale a un barlume di speranza. Dopo quattro mesi in ospedale, tra momenti di sconforto e piccoli grandi conquiste, è tornata a casa Elisabetta Pozzi, per tutti Betty, colta da aneurisma il 16 aprile mentre si trovava a scuola per un colloquio con le insegnanti del figlio.

Dopo l’aneurisma tutta Lentate ha fatto il tifo per lei

In questo periodo tutta Lentate ha fatto il tifo per la 46enne, molto conosciuta e stimata anche per il suo lavoro da segretaria allo studio legale «Boffi». «Fa un po’ fatica a muovere il braccio destro, ma fisicamente si è ripresa abbastanza bene – ci spiega il marito Graziano Bellotto – Capisce tutto, ma purtroppo non parla, non scrive e non legge e questo le pesa molto, non è facile da accettare. Ma dopo quello che abbiamo passato cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno e di pensare positivo».

