Paura in via Battisti all’incrocio con via Rossini: a Cesano Maderno un’anziana è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Coinvolta un’85enne

La vittima è una signora di 85 anni, urtata da una “Fiat Panda”. La donna stava attraversando sulle strisce e l’uomo alla guida del mezzo, di circa 75 anni, non è riuscito a vederla, probabilmente perché proveniente da via Rossini e intento a fare la curva, anche se le cause sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia locale, oltre a un’automedica e a un’ambulanza di Seregno Soccorso. Dopo i primi accertamenti, la donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo.