Anziana investita sulle strisce a Cesano Maderno. L’incidente è avvenuto sulla Nazionale dei Giovi, all’altezza della Tenenza dei Carabinieri.

Anziana investita sulle strisce a Cesano Maderno

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 19 novembre, lungo la Nazionale dei Giovi a Cesano Maderno. Qui, poco prima delle 15, una donna di 78 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

A urtare l’anziana un uomo alla guida di una una Toyota Corolla che viaggiava in direzione Seveso.

I soccorsi

Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi, arrivati sul posto in codice giallo. La 78enne è stata visitata sul posto e poi trasportata in ambulanza al San Gerardo di Monza, in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero serie, ma non gravissime.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Cesano Maderno, intervenuti sul posto assieme al personale del 118.