Anziana colta da un grave malore in strada. Sul posto il personale del “118” e una pattuglia dei Carabinieri.

Anziana colpita da malore

Mercoledì, intorno alle 10.20, in via Santa Valeria a Seregno sono accorsi in emergenza i mezzi del “118” per soccorrere un’anziana pensionata colta da malore in strada. Sul posto Automedica e ambulanza della Croce Bianca di Cesano oltre a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia locale.

Gravi le condizioni della pensionata

Per le gravi condizioni della donna i mezzi di soccorso sono stati attivati in codice rosso. L’improvviso malore mentre l’anziana, residente in città, si trovava sul marciapiede. Era appena uscita da un negozio che si trova in via Santa Valeria, vicino al Santuario.

L’anziana trasportata in ospedale

La 86enne seregnese è stata soccorsa in ambulanza dal personale del “118” e trasportata all’ospedale di Desio in condizioni estremamente gravi. Due giorni prima, lunedì mattina, a distanza di poche decine di metri in via Gola a Santa Valeria era stato colto da un malore in strada un anziano. L’uomo, un pensionato 73enne, era stato soccorso dai medici del “118” davanti alla sua abitazione prima del trasferimento all’ospedale di Monza, dove è deceduto.

