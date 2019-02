Anziana strattonata e derubata in casa arrestata giovane tossicodipendente. Domenica sera una 86enne di Varedo è finita al Pronto soccorso, la ragazza è stata intercettata quattro giorni dopo dai carabinieri

Anziana strattonata e derubata in casa

Si è fidata di una giovane aprendole la porta di casa. E’ finita al Pronto soccorso la pensionata di 86 anni che domenica sera è stata vittima di minacce e percosse da parte di una 27enne di origine romena. Intorno alle 22,30 la giovane si è presentata davanti alla porta dell’anziana, che abita in via Colombi, con un banale pretesto è riuscita ad entrare e ben presto ha rivelato le sue reali intenzioni, cioé rubare soldi per comprarsi la droga.

Giovane tossicodipendente dell’area Snia

La 27enne, senza fissa dimora, già nota alle forze dell’ordine, tossicodipendente e assidua frequentatrice della ex area Snia, si è avventata contro la pensionata. Prima l’ha minacciata, poi le ha messo le mani addosso strattonandola per strapparle la collana che aveva al collo. Non contenta ha arraffato la borsetta prelevando 10 euro che aveva nel portafogli. Ottenuto ciò che voleva se n’è andata.

L’anziana ha riconosciuto la ragazza

L’anziana, ferita e sotto shock, è stata accompagnata al Pronto soccorso dove ha ricevuto le prime cure mediche. Quindi è stata dimessa con una prognosi di cinque giorni. Denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione di Varedo, sono subito partite le indagini. I militari hanno mostrato all’anziana un fascicolo fotografico con alcuni volti di persone già note alle forze dell’ordine. Scorrendo le pagine, la varedese ha riconosciuto proprio la ragazza che le aveva fatto del male la sera prima. La romena è stata così denunciata.

Arrestata dopo un incontro fortuito coi carabinieri

Un incontro fortuito con i carabinieri ha permesso di assicurare la 27enne alla giustizia. Ieri, giovedì 21 febbraio, i militari della stazione di Varedo si sono recati in un compro oro del centro cittadino perché avevano ricevuto una telefonata che avvisava della presenza di persone sospette all’interno del negozio. Procedendo con i controlli, gli uomini dell’Arma non hanno rilevato nulla di anomalo, quando sono usciti però, si sono trovati davanti la 27enne e l’hanno arrestata in quanto fortemente indiziata per le percosse inflitte all’anziana.