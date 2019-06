Anziana truffata da finto tecnico dell’acqua. Furfante a segno a Cesano Maderno.

Anziana truffata da finto tecnico dell’acqua

E’ successo martedì 28 maggio, alle 8.45, in via Silvio Pellico di Cesano Maderno, quando una donna di 79 anni ha ricevuto la visita di un truffatore, che è riuscito a portarle via i soldi e i gioielli, dopo averla convinta a metterli nel frigorifero. “Signora, l’acqua è contaminata dal mercurio, devo fare un controllo: metta oro e denaro nel frigorifero se non vuole che si contaminino”, la scusa con cui il malvivente si è fatto aprire la porta di casa dall’anziana e ha carpito la sua fiducia.

“Non aprite la porta agli sconosciuti”

Poco dopo la scoperta: il finto tecnico dell’acqua si erano dileguato portandole via tutto. Lo stesso giorno, ma intorno alle 11.30, lo stesso copione si è ripetuto in via Santa Giuliana a Muggiò. La vittima in questo caso è una pensionata di 82 anni, che si è lasciata abbindolare da un sedicente tecnico della rete idrica e da un complice con indosso una finta uniforme. I carabinieri della Compagnia di Desio non escludono che si tratti degli stessi truffatori e, ancora una volta, esortano gli anziani a non aprire la porta di casa agli sconosciuti. Nel dubbio, il consiglio è sempre quello di chiamare il 112.