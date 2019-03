Anziani truffati in casa e derubati. Vittime marito e moglie di Cesano Maderno.

“Dobbiamo fare un controllo sul denaro contante custodito in casa. Ci apre?”. E’ la domanda che i due truffatori senza scrupoli mercoledì mattina hanno rivolto a una coppia di anziani coniugi residenti in via Veneto. Marito e moglie, ottantenni, hanno aperto la porta di casa. E la truffa è stata servita.

La scusa della banconote false

“C’è stato un pagamento con denaro falso a un distributore di Nova Milanese. Stiamo facendo un controllo”, hanno continuato i due truffatori una volta carpita la fiducia del marito, 83 anni, e della moglie. Seguendo le indicazioni dei due sconosciuti, l’uomo ha raccolto tutto il denaro che aveva in casa, oltre mille euro, e lo ha consegnati nelle loro mani. Erano circa le 11 quando il raggiro è andata a segno. Arraffati i soldi e approfittando di un attimo di distrazione dei padroni di casa, i due malviventi hanno guadagnato l’uscita. Sono scappati a piedi.

“Mai aprire la porta di casa a uno sconosciuto”

Agli anziani coniugi, rimasti in casa senza più un euro, non è rimasto altro da fare che chiamare le forze dell’ordine. Confusi e impauriti, non hanno saputo ricostruire l’episodio con esattezza ai carabinieri della Tenenza cittadina che hanno raccolto la loro denuncia. Modi gentili, parlantina sciolta, tesserino bene in vista e abbigliamento simile a una divisa delle forze dell’ordine, i due sconosciuti sono riusciti a raggirare la coppia di cesanesi, riuscendo a farsi consegnare, per un fantomatico accertamento, tutti i risparmi. Il consiglio dei carabinieri è sempre quello di non aprire la porta di casa a sconosciuti (anche quando riferiscono di essere carabinieri, poliziotti, vigili, tecnici o avvocati) e di allertare subito il 112 in caso di dubbio o sospetto.