Sono ore di apprensione per le sorti di un anziano di Albiate disperso a Schilpario, in valle di Scalve (Bergamo). Sono iniziate questa notte le ricerche di un uomo di 83 anni che era in villeggiatura nella località montana.

Anziano di Albiate disperso

Le unità molecolari del coordinamento nazionale cinofili dell’Associazione nazionale Carabinieri e del Servizio regionale Lombardia sono al lavoro dalla scorsa notte. L’anziano ottantenne risiede ad Albiate e si trovava in villeggiatura nel comune di Schilpario. Secondo quanto riferito, l’uomo soffrirebbe di alcuni problemi cognitivi. Avrebbe lasciato la sua abitazione intorno alle 14 di ieri, martedì, non facendovi più ritorno.

I soccorsi sono stati attivati in serata, intorno alle 19. Sul posto otto operatori con unità cinofile molecolari e superficie, presenti anche unità cinofile molecolari del Corpo nazionale soccorso alpino che hanno operato di concerto, oltre ai Vigili del fuoco e agli uomini della Protezione civile. Al momento l’albiatese non è ancora stato ritrovato e le indicazioni fornite dagli operatori Cnsas e Anc sono al vaglio dei gestori della ricerca.

Seguono aggiornamenti.

TORNA ALLA HOME.