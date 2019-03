Anziano di 83 anni trovato morto nella sua villa di Briosco, la macabra scoperta dei Vigili del fuoco nella mattinata di domenica.

Anziano trovato cadavere in casa

Un uomo di 83 anni, G. G., è stato trovato privo di vita nella sua casa di Briosco. E’ successo domenica mattina, verso le 11.30, in via Da Vinci. I Vigili del fuoco lo hanno rinvenuto cadavere in camera da letto. I pompieri erano stati allertati dal genero della vittima.

Sul posto anche i Carabinieri

Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri. La morte dell’anziano per cause naturali, forse a seguito di un malore nel corso della notte. Il pensionato, con residenza in Svizzera, viveva da solo in casa perché la moglie è ricoverata in ospedale.