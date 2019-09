E’ spirato sulla sua auto. Inutile, purtroppo, l’arrivo dei soccorsi: per il 66enne non c’era più nulla da fare. Tragedia questo pomeriggio in via Resegone a Capriano.

Trovato morto in auto

E’ successo intorno alle 14,30, in fondo a via Resegone, strada senza uscita al confine tra Capriano di Briosco e Veduggio. Un uomo di 66 anni è stato trovato a bordo della sua auto. Non rispondeva. Sono stati chiamati così i soccorsi. Sul posto sono giunte a sirene spiegata l’ambulanza e l’automedica, oltre alla gazzella dei carabinieri. Purtroppo, però, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Era già morto.

Seguono aggiornamenti.