Anziano truffato da due falsi tecnici dell’acqua. E’ successo in via Verona a Desio. Due falsi tecnici dell’acqua hanno suonato al campanello di un 87enne.

Si sono presentati dicendo che avrebbero dovuto effettuare dei controlli perché l’acqua probabilmente presentava una contaminazione da mercurio, e questo poteva essere pericoloso per la sua salute. L’anziano ci è cascato e ha fatto entrare in casa quelli che, in realtà, erano due impostori.

Sono fuggiti senza lasciare traccia

I falsi tecnici hanno convinto il pensionato a prendere il denaro che aveva in casa e i gioielli, e a riporli nel frigorifero. Intanto i due hanno effettuato i controlli. Quindi hanno completato il loro piano, distraendo l’anziano. Mentre uno dei due truffatori ha pensato ad allontanare l’87enne, il complice si è impossessato dei preziosi. Alla fine sono fuggiti senza lasciare traccia.