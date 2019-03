Appello del sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi: “Miglioriamo il Borgo”.

Miglioriamo il borgo

Il decoro urbano, la pulizia delle strade, la cura dei giardini pubblici e privati, la vitalità della comunità e la partecipazione degli eventi organizzati dalle associazioni o dall’Amministrazione comunale sono i fattori rilevanti per il funzionamento dei servizi resi alla comunità – ha aggiunto il sindaco – Per quanto riguarda il decoro urbano, non finirò mai di dire che non basta che l’Ente pubblico si dia da fare per migliorare, pulire, tenere in ordine l’ambiente, ma bisogna che ogni cittadino della comunità si sensibilizzi nel recepire che suolo pubblico non è altro che un ampliamento della propria abitazione e come tale dovrebbe evitare anche di danneggiarlo.Più questo principio di corresponsabilità si diffonde nella cittadinanza, meno costi ha l’Ente pubblico, altrimenti costretto a operazioni di manutenzioni più frequenti, verifiche e perché no, anche a ulteriori azioni repressive”.

Un paese pulito dipende soprattutto dall’educazione e dal senso civico dei cittadini

“Ritengo sia necessario uno sforzo da parte di tutta la comunità biassonese nel tenere comportamenti di attenzione e di cura verso ciò che appartiene a tutti – aggiunge il borgomastro Casiraghi – Lavorando tutti insieme si renderà più bello, pulito, ordinato, il nostro amato paese. E’ uno sforzo che chiedo a tutti voi, in direzione del bene comune! In quanto assessore alla Sicurezza voglio rimarcare i servizi resi alla cittadinanza dalla Polizia locale: vigilanza ed educazione stradale nelle scuole, prevenzione e repressione di illeciti in ambito commerciale, segnalazioni ai fine dell’espulsione di irregolari dimoranti sul territorio, rilevazione di sinistri stradali, eccetera.Nonostante la sofferenza in quanto manca personale nel settore, i pochi agenti disponibili sono impegnati mediante ausilio di strumenti informatici nel verificare le coperture assicurative e la velocità dei veicoli. Preciso che, d’intesa con il comandante Giorgio Piacentini, si è predisposto un piano di controllo del territorio, per rispondere alle tante segnalazioni ricevute dai cittadini. Pertanto si sono predisposti pattugliamenti serali, anche in borghese qualora il caso lo richieda, al fine di contrastare la sosta selvaggia sul territorio, nonché monitorare e reprimere eventuali avventori che lasciano il proprio cane senza guinzaglio, fare i propri bisogni sulla pubblica via, nei giardini, sul marciapiede senza raccoglierne le deiezioni. Concludo con la certezza che ogni cittadino recepisca la mia richiesta di aiuto nel migliorare la vivibilità e il decoro del borgo».

Lo sfogo di un cittadino

“Sono venuto ad abitare a Biassono 9 anni fa e da allora ho notato un peggioramento della situazione – ha dichiarato Eno Bagnoli – Mi trovo spesso per strada con mia moglie e i miei cani e noto sempre più una mancanza di rispetto del vivere civile. Si sa che mantenere un cane è un costo ma la gente vive nell’indifferenza. Non riesco più a identificarmi in questa realtà. Non si possono lasciare in giro i bisogni, neanche in mezzo al parco, perché ci sono i bambini che giocano. Per questo, insieme al sindaco, faccio appello a un po’ di civiltà magari anche organizzando incontri nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi».

Il servizio anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 26 marzo 2019.