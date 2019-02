Apre in Comune lo sportello di ascolto dei carabinieri. Il mercoledì dalle 14,30 alle 15,30 uno spazio d’incontro per raccogliere segnalazioni, chiedere informazioni e consigli ai militari dell’Arma



Sportello di ascolto dei carabinieri

Carabinieri più vicini al cittadino con lo sportello d’ascolto in Municipio. Il nuovo servizio attivato per iniziativa dell’Arma in collaborazione con gli enti locali, prenderà avvio mercoledì 13 febbraio. Lo sportello di ascolto è operarivo con cadenza settimanale, ogni mercoledì dalle 14,30 alle 15,30. In uno spazio riservato al terzo piano del Palazzo comunale, i cittadini saranno ricevuti dal comandante Saverio Rappazzo oppure da un carabiniere della stazione di via Monte Grappa.

Spazio d’incontro per i cittadini