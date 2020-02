In arrivo sanzioni per chi transiterà con il semaforo rosso tra via Casati e via Roma, ad Arcore. Molti automobilisti si saranno già accorti, transitando lungo l’arteria viabilistica che attraversa la città, della presenza della colonnina grigia con all’interno la telecamera che rileva infrazioni semaforiche.

Già da qualche giorno è entato in funzione il sistema T-Red. Si tratta di una particolare telecamera che andrà a fotografare le targhe degli automobilisti che transiteranno con il semaforo rosso all’incrocio tra via Casati e via Roma.

Come funziona?

I dispositivi T- Red permettono di rilevare automaticamente le infrazioni semaforiche acquisendo le relative immagini di coloro che transitano con il semaforo rosso. Saranno proprio gli «scatti» del T-Red a testimoniare l’infrazione e permettere l’invio della notifica direttamente al proprietario del veicolo.

La sequenza della violazione verrà registrata grazie alle telecamere che produrranno una serie di fotogrammi.