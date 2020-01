Arcore e Monza piangono il loro amato pediatra che ha curato generazioni e generazioni di bambini.

Si è spento ieri, venerdì, l’86enne arcorese Giorgio Fomia, molto conosciuto per aver portato avanti l’attività di medico e pediatra per oltre 50 anni sia ad Arcore, nel suo studio di via San Martino che a Monza, in via Goldoni.

Ha iniziato la sua attività alla clinica Zucchi

In tanti se lo ricordano per aver curato diverse generazioni di giovani arcoresi e monzesi che poi, a loro volta, gli hanno affidato anche la salute dei loro figli.

Fomia iniziò la sua carriera professionale come pediatra nella clinica Zucchi di Monza e poi, successivamente, aprì i due studi medici ad Arcore e Monza. Sposato con Elisabetta, l’86enne lascia i figli Francesco (avvocato molto conosciuto e apprezzato in città) e Federico (che ha seguito le orme del padre e che ha aperto uno studio medico di pediatria a Castenedolo, in provincia di Brescia), le nuore Fabia e Marta e i nipoti Tosca, Norma, Giorgio e Valentina.

Amava viaggiare e la lingua latina

L’altra grande passione di Fomia, oltre all’amore per la medicina e per la cura dei piccoli, era la fotografia, fino all’arrivo delle macchine digitali. Era un vero amante dei viaggi e della lingua latina.

Le esequie

Le esequie dell’86enne pediatra verranno celebrate oggi pomeriggio, sabato, alle ore 15.30 nella chiesa di Sant’Eustorgio ad Arcore.

