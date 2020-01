Arcore, genitori e insegnanti del San Giuseppe sul piede di guerra contro il Comune.

La clamorosa protesta contro la chiusura dell’asilo di via Tomaselli sta montando proprio in questi minuti in Largo Vela, dove un centinaio di persone tra genitori ed educatori si sono radunati chiedendo a gran voce di incontrare l’Amministrazione, riunitasi in serata per una riunione di Giunta. Oltre al sindaco Rosalba Colombo, presenti anche la vice Valentina Dal Campo e l’assessore alla Pubblica istruzione Paola Palma.

“Viva il San Giuseppe”

La folla, al grido di “Viva il San Giuseppe”, ha fatto capolino nella piazza antistante la Villa Borromeo intorno alle 22, al termine di una riunione convocata in extremis proprio per fare chiarezza su una situazione precipitata clamorosamente nella giornata di oggi. Proprio nel pomeriggio, infatti, il nostro Giornale aveva dato in anteprima la notizia che il San Giuseppe avrebbe chiuso i battenti al termine dell’anno scolastico in corso. Notizia che nel corso delle ore successive ha trovato conferma in una mail che il Cda della Fondazione ha inviato a tutti i genitori. Da qui la decisione di convocare una riunione straordinaria, sfociata poi nella protesta in Largo Vela.

L’incontro

Negli ultimi minuti una delegazione di genitori ed insegnanti è stata fatta entrare nella Sala del Camino, dove è in corso un incontro con la Giunta del sindaco Colombo. Presente nel palazzo comunale anche MarcoPenati, presidente pro tempore del Consiglio d’Amministrazione del San Giuseppe. Tra i genitori più attivi, l’ex candidato sindaco e consigliere del Movimento 5 Stelle Andrea Orrico.

“Una notizia che devasta il nostro territorio e i lavoratori – le parole di Orrico, capo delegazione dei genitori – Mi avevano detto di essere un agitatore e di diffondere notizie false, ora la verità è venuta fuori. Come minimo mi aspetto le dimissioni dell’assessore competente, che in più di un’occasione aveva detto che questa non sarebbe stata un’eventualità possibile. Una vergogna! E adesso ne rispondano ai lavoratori di quella struttura”

Intanto, proprio in questi minuti, sono arrivati anche i rappresentanti della Lega guidati dal segretario di sezione Laura Besana, pronti a dare man forte a genitori ed educatori.