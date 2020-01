I “bravi bagai dell’uratori” incontrano il loro ex coadiutore. Sono passati quasi 50 anni da quando il 90enne don Luigi Terragni ha lasciato la comunità arcorese, dove ha ricoperto l’incarico di coadiutore.

Martedì una decina dei suoi ragazzi di allora, tutti quanti over 70, si sono recati in pellegrinaggio da lui a Bovisio Masciago, in occasione del suo compleanno. Tra di loro anche pezzi da 90 della vita sociale e politica arcorese, che nel corso degli anni hanno contribuito a scrivere pagine importanti del mondo dell’associazionismo. Stiamo parlando di Roberto Sala, anima della sinistra arcorese, dell’ex sindaco Fulvio Ferrario, dell’ex segretario della Democrazia Cristiana Italo Giovagnoli oltre a Franco e Guido Mattavelli (quest’ultimo conosciuto come artista ed esponente di spicco del Circolo Calamandrei).

Novant’anni che non gli negano la lucidità

“Novant’anni che non gli negano lucidità e forza d’animo, ma anche fisica – ha sottolineato Roberto Sala – Chi l’ha incontrato s’è incamminato lungo strade diverse. Storie di vita con un lungo passato e con un futuro che non può avere una durata paragonabile. Percorsi di fede o abbandono della fede, oppure semplicemente allontanamento dalla Chiesa. Scelte diverse in politica, per molti con impegno militante e ruoli istituzionali, che non hanno impedito la conservazione del reciproco rispetto. Però è stato un gran bel momento, riempito certamente di ricordi del passato, di descrizioni di quello che era un mondo ormai scomparso, ma con tanta voglia di leggere l’oggi. Col contributo di un sacerdote ancora vitale in presenza e pensiero”.

