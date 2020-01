Una vita spesa tra quaderni, penne e risme di carta. Dopo 35 anni di onorato servizio dietro al bancone della sua attività sotto i portici di via Gilera, Enrica Perego, volto notissimo della comunità arcorese e regista della “Compagnia il Quadrifoglio”, ha deciso di appendere tutto al chiodo e godersi la meritata pensione.

Cambio della guardia

Da qualche giorno, infatti, aprendo la porta del negozio “Ufficiomania” targato “Buffetti”, non si troverà più la mitica Enrica, bensì una nuova titolare, che a partire dal 31 dicembre scorso è subentrata alla ormai ex storica commerciante. L’attività dunque non chiude, ma anzi prosegue nel segno della continuità, visto che proprio Enrica ha seguito passo per passo la nuova proprietaria, che peraltro ha deciso di mantenere lo stesso nome per il negozio, insegnandole tutti i segreti del lavoro in bottega.

Il commovente saluto

L’ultima settimana di dicembre è stata quella del commiato. In tantissimi, infatti, hanno voluto far visita a Enrica per salutarla, augurarle il meglio per il futuro e soprattutto ringraziarla per quanto fatto fino a questo momento per la comunità arcorese. Ringraziamenti ricambiati, visto che all’esterno del negozio la donna ha voluto esporre un emozionante cartellone.

“Il mio viaggio lavorativo sta arrivando al capolinea. Voglio ringraziare tutti voi che avete apprezzato in tutti questi anni il mio lavoro, voi che avete creduto in me. Grazie per la vostra quotidianità: mi avete regalato stima, amicizia, affetto, sorrisi, soddisfazioni, compagnia, risate, chiacchierate, complimenti e anche parole di conforto in qualche momento difficile. A tutti voi va il mio grazie!”

Il futuro

E ora? La storia di “Ufficiomania”, come detto, va avanti. Così come quella di Enrica, che, guardando con un pizzico di malinconia al passato, ha già le idee chiare per il proprio futuro, tra teatro e famiglia.

“Qui ho trascorso gran parte della mia vita e ci lascio un pezzo di cuore, non potrà che mancarmi questo negozio. Ma guardo già al domani e vedo tanti progetti. Come il teatro, visto che ora avrà più tempo da dedicare alla “Compagnia il Quadrifoglio” che da anni ho l’onore e l’onere di dirigere. E poi, aspetto molto più importante, avrò molto più tempo per godermi anche la famiglia”.

