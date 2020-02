Arcore, la rimpatriata dei Gileristi in attesa del Raduno Internazionale del prossimo luglio.

Una felice rimpatriata fra gileristi doc in attesa dell’evento clou della stagione 2020: il Raduno Internazionale Gilera del 4 e 5 luglio 2020.

Gambe sotto al tavolo al Sant’Eustorgio

Una cinquantina di ex dipendenti della Gilera di Arcore e del suo Reparto esperienze di Velate, si sono dati appuntamento sabato scorso, a pranzo, presso il Ristorante Sant’Eustorgio di via Ferruccio Gilera per condividere insieme il pranzo.

Fra gli intervenuti, anche gli ex piloti ufficiali Roberto Mandelli (che correva su Gilera RC 600 nei grandi rally africani) e Natale Viscardi (che correva su Gilera 125 GFR nelle Sport Production). Al pranzo è intervenuta anche Daniela Confalonieri del Registro Storico Gilera, che ha colto l’occasione per iniziare a parlare del Raduno Internazionale Gilera di luglio.