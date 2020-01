La scuola materna e l’asilo nido della civica fondazione “Asilo San Giuseppe” di Arcore chiuderanno i battenti a giugno.

Una decisione che era già nell’aria da diverso tempo, come avevamo raccontato sul Giornale di Vimercate negli ultimi mesi, soprattutto dopo le dimissioni dell’ex presidente del Cda Cristina Maranesi.

Anche se nessuno si immaginava un epilogo così repentino che provocherà molte reazioni politiche, e non solo.

Decisione che però ora è ufficiale LEGGI QUI

Tant’è che tra ieri sera, martedì, e stamattina, mercoledì, il Consiglio di Amministrazione della civica fondazione San Giuseppe ha già inviato diverse mail ai genitori che avevano effettuato la pre- iscrizione per il prossimo anno scolastico alla scuola di via Tomaselli, spiegando i motivi della drastica decisione.

Di seguito il testo integrale delle mail inviate a mamme e papà con la quale il Cda ha deciso di sospendere la raccolta delle pre-iscrizioni. Ma non solo perchè il Cda ha promesso di restituire i soldi alle famiglie che avevano già pagato la pre-iscrizione.

Cari genitori, con estremo rammarico vi dobbiamo comunicare che l’opera educativa che la Civica Fondazione ha sostenuto per tanti anni si trova in difficoltà economiche ed organizzative che stiamo registrando in modo sempre più pesante.

L’impossibilità di alleggerire i costi di gestione, l’aumento di oneri di ogni tipo e il venir meno di sostegni finanziari ci costringono ad assumere la decisione drastica di sospendere le nuove iscrizioni all’Asilo San Giuseppe per il prossimo anno. Non si tratta di una decisione presa con leggerezza, ma all’esito di una lunga verifica e di un’attenta riflessione. Ovviamente si tratta di una sospensione, nella speranza di poter appianare la situazione e riprendere l’opera educativa a pieno regime. Ovviamente, ogni cifra da Voi versata in fase di preiscrizione Vi verrà resa immediatamente, motivo per cui Vi si invita a comunicarci il Vostro iban e l’importo pagato.

CDA Civica Fondazione

Asilo Infantile San Giuseppe