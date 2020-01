Disagi in vista per gli automobilisti che a partire da lunedì 3 febbraio e fino ad inizio aprile transiteranno lungo via Casati.

Infatti l’assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Fausto Perego, in accordo con Brianzacque, ha messo a punto un corposo intervento di rifacimento della rete fognaria, nel tratto compreso tra il passo carraio del distributore “Agip” fino all’incrocio tra via Casati e via Gilera.

Per consentire il normale flusso del traffico durante l’esecuzione dei lavori, nei tre periodi (vedi volantino), sarà vietata la sosta su entrambi i lati.

Lavori suddivisi in tre fasi

I lavori saranno suddivisi in tre fasi, come spiega bene il volantino realizzato dall’Amministrazione comunale.