Più informazione e sicurezza grazie alla Protezione civile di Arcore.

Interessante iniziativa promossa dal sodalizio delle Tute gialle, che per le prossime settimane ha indetto un ciclo di cinque serate informative per la sicurezza dentro e fuori casa. Tutti gli incontri si terranno alle 21 presso l’aula consiliare di via Gorizia 20.

Il programma

Si comincia venerdì 21 febbraio con un argomento molto attuale: truffe e furti in appartamento. Ad affrontare l’argomento saranno i Carabinieri della stazione di Arcore, che illustreranno i raggiri più utilizzati dai malviventi e le migliori misure di prevenzione da mettere in atto.

Venerdì 6 marzo saliranno in cattedra i volontari dell’Avps di Vimercate per parlare della chiamata di soccorso e dei comportamenti più corretti da mantenere in caso di emergenza sanitaria. Il 20 marzo , invece, sarà il turno della Polizia Stradale, che terranno una lezione sul nuovo codice della strada e i rischi dovuti agli abusi di sostanze stupefacenti.

Nel mese di aprile, infine, altri due incontri. Il 3 saranno a Vigili del Fuoco a relazionare circa la chiamata di soccorso e le misure di prevenzione di adottare per evitare incendi e fughe di gas; mentre a chiudere il calendario saranno gli agenti di Polizia locale, che il 16 aprile parleranno di viabilità cittadina: un argomento molto sentito dalla cittadinanza, specialmente in questo periodo di grandi manovre sul piano urbanistico.

I contatti

Per tutte le informazioni è possibile contattare direttamente il gruppo di Protezione civile comunale e i suoi volontari:

Tel. 039 616490 – e-mail pc.arcore@gmail.com

via 24 Maggio, 37 – Arcore – Sede aperta tutti i lunedì dalle 21:00 alle 22:30