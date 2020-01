“Sportello automatico fuori servizio per intervento operatore”. E’ da almeno un mese e mezzo che la scusa è sempre la stessa. E la conseguenza è che lo sportello Postamat dell’ufficio postale di Arcore di via Gilera è fuori servizio.

Tradotto significa che i correntisti non possono prelevare contante.

“Stiamo perdendo la pazienza”

Una situazione al limite del paradossale che sta facendo perdere le pazienza soprattutto alle persone più anziane e che hanno un conto corrente postale e che si vedono costrette a chiedere un passaggio ai loro parenti per prelevare negli uffici postali di Usmate, Vimercate o Villasanta.

“Stiamo perdendo la pazienza perchè siamo al limite del ridicolo, una vera e propria presa in giro – hanno sottolineato alcuni correntisti che in questi giorni hanno raggiunto più volte il Postamat di via Gilera per verificarne il funzionamento – Abbiamo chiesto agli impiegati e ogni giorno ci dicono che a breve arriva il tecnico ad aggiustare il Postamat. Ma questo tecnico non si è mai visto…”.

Qualche correntista, nei giorni scorsi, si è armato di pennarello e ha scritto “Ora basta” accanto alla tastiera che si utilizza per prelevare il contante.

Problemi anche con il reddito di cittadinanza

Molti problemi segnalati soprattutto da coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza. Infatti la legge prevede che parte dell’importo messo a disposizione dallo Stato (100 euro) debba essere prelevato dagli sportelli Postamat degli uffici postali.