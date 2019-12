Via Gilera ancora teatro di un investimento.

A distanza di pochi giorni dall’incidente avvenuto la scorsa settimana sempre lungo la strada Provinciale LEGGI QUI oggi pomeriggio, venerdì, una manciata di minuti poco dopo le 17, una donna di 44 anni è stata vittima di un investimento stradale ad Arcore.

Si tratta di una signora di 44 anni che è stata travolta da un’auto proprio di fronte al PalaUnimec mentre stava per attraversare la strada. Sul posto si sono immediatamente precipitati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure prima del trasferimento in ospedale che sta avvenendo proprio in questi minuti. Secondo le prime informazioni sembrerebbe che la donna non abbia mai perso conoscenza, anche se ha battuto la testa. E per questo motivo sembrerebbero necessari degli accertamenti medici per escludere complicazioni. Fortunatamente la donna non è in pericolo di vita.

La dinamica dell’investimento è ora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Arcore, anch’essi intervenuti sul luogo dell’incidente.