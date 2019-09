Nel suo covo, a Cesano Maderno, aveva armi e droga: arrestato spacciatore.

Armi e droga nel covo dello spacciatore

Martedì 10 settembre, alle 23, i militari della Tenenza di Cesano Maderno fermano in via Como un 28enne, disoccupato, residente a Misinto ma di domiciliato a Cesano. Scatta il controllo: il giovane viene trovato in possesso di 4 grammi di marijuana. Un quantitativo sufficiente a far ritenere necessario ai carabinieri un approfondimento dell’accertamento.

La casa della nonna trasformata in covo

Nella vecchia casa della nonna, trasformata dal giovane in base operativa per il confezionamento delle dosi di droga, i carabinieri trovano 54 grammi di cocaina, 57 di marijuana, un bilancino di precisione e 550 euro, ritenuto il provento dell’attività di spaccio. Ma, nascoste sopra un armadio, scoprono anche alcune pistole giocattolo, un fucile doppietta calibro 12 non censito nel registro nazionale delle armi e una pisola semiautomatica risultata rubata a San Giuliano Milanese nel luglio 2015. Il 28enne è stato arrestato per detenzione di droga ai fini dello spaccio e per detenzione illegale e ricettazione di armi da fuoco.