Arraffa la merce dagli scaffali del supermercato, poi spintona gli addetti alla sicurezza: arrestato per rapina un 32enne.

Fermato un 32enne, dovrà rispondere di rapina

I Carabinieri della Compagnia di Desio, nel pomeriggio di ieri, 21 dicembre, a Cesano Maderno, hanno arrestato per rapina un 32enne di Mariano Comense, che si era impossessato di poche decine di euro di prodotti alimentari dagli scaffali di un supermercato di via Monteverdi. L’uomo è già noto ai militari per alcuni precedenti, essendo stato più volte controllato anche in aree di spaccio.

Ha spintonato gli addetti alla sicurezza

Per il furfante sono scattate le manette nel momento in cui, dopo aver provato ad uscire dal negozio senza pagare la merce, ha spintonato gli addetti alla sicurezza. È stato necessario l’intervento una gazzella della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Desio per calmare il 32enne, che, dopo gli adempimenti del caso, è stato assicurato alla giustizia in attesa del processo per direttissima che si celebrerà lunedì. La merce, dopo essere stata recuperata, è stata restituita.