Rubano lo scooter di un 25enne, arrestati dai Carabinieri tre ucraini di età compresa fra 19 e 23 anni. E’ successo nella notte fra mercoledì e giovedì in via Adua a Seregno.

Acciuffato mentre ruba uno scooter

Intervento dei Carabinieri della sezione Radiomobile in via Adua a Seregno, nella notte fra mercoledì e giovedì verso le 2.30. I militari hanno sorpreso due giovani mentre spingevano un ciclomotore, risultato forzato nel bloccasterzo e manomesso nel sistema di accensione. Alla vista della pattuglia, i ladri si sono dati alla fuga ma uno dei due è stato rincorso e bloccato dai Carabinieri. In via Adua sono sopraggiunti in supporto altri militari della stazione di Verano Brianza e un ulteriore equipaggio di Carate Brianza.

Presi anche gli altri due complici

I militari della Compagnia di Seregno, nel raggio di un centinaio di metri, hanno rintracciato un individuo che corrispondeva alla descrizione del fuggitivo. Il giovane, con fare sospetto, stava salendo di corsa su un’autovettura, modello “Vw Golf” di colore grigio chiaro. L’auto è stata subito raggiunta e bloccata. L’uomo salito a bordo è stato arrestato insieme al complice, che era alla guida.

In auto trovata una tronchese idraulica

I militari dell’Arma locale hanno perquisito la vettura dei furfanti, nella quale è stata rinvenuta e sequestrata una tronchese idraulica della lunghezza di circa 45 centimetri, utilizzata poco prima di consumare il furto. Dopo la convalida dell’arresto in flagranza di reato, i giovani di nazionalità ucraina, incensurati, sono stati tradotti nella casa circondariale di Monza. Il veicolo, che apparteneva a un 25enne seregnese, è stato restituito al proprietario.