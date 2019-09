Arrestato dai Carabinieri con la cocaina in auto. Nei guai un albanese di 22 anni domiciliato a Veduggio, perquisito a Renate e sorpreso con quattro dosi di cocaina.

Arrestato con la cocaina in auto

Arrestato dai Carabinieri della stazione di Besana Brianza un albanese di 22 anni. Lo straniero, con casa a Veduggio, è stato fermato dai militari dell’Arma per un controllo. Aveva con sé e nella vettura quattro dosi di cocaina per un peso complessivo di 1,6 grammi.

Il 22enne con precedenti per droga

Il giovane aveva un fare sospetto che ha richiamato l’attenzione dei Carabinieri, impegnati in un servizio di pattugliamento. Il controllo è stato eseguito in via Umberto I a Renate, giovedì intorno alle 19. L’albanese, celibe e nullafacente, è già noto alle forze dell’ordine per reati di droga.

Albanese agli arresti domiciliari

L’albanese è finito agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima previsto nella tarda mattinata odierna, venerdì, presso il Tribunale di Monza. Nonostante la modesta quantità di droga sequestrata, l’arresto eseguito dai Carabinieri è scattato in considerazione dei precedenti specifici del ragazzo.

Torna alla home page.