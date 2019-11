Giovane di 23 anni arrestato dai Carabinieri a Seveso, addosso e in casa aveva dosi e involucri di sostanza stupefacente.

Giovane arrestato per droga

Giovane di 23 anni arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della stazione di Seveso per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il 23enne è celibe e con precedenti in materia di stupefacenti.

Arrestato nella notte con le dosi

Il sevesino, verso la 1.30 di venerdì 1 novembre, è stato fermato dai militari dell’Arma in via Monte Rosa dopo un mirato servizio di osservazione. Aveva con sé tre dosi di cocaina, marijuana e hascisc per un peso complessivo di 1, 5 grammi.

La perquisizione in casa

Nella successiva perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato due involucri contenenti marijuana, del peso complessivo di 12,6 grammi, e una confezione di hashish pari a 8,35 grammi.

Processo per direttissima a Monza

Il giovane aveva anche due bilancini di precisione e cinquanta euro in banconote di vario taglio, ritenuti il provento dell’attività illecita. Sabato mattina il processo per direttissima presso il Tribunale di Monza. Nei mesi scorsi nella vicina Barlassina un altro arresto per droga.

