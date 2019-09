Arrestato ladro d’auto in azione nel parcheggio della stazione di Desio. Alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di un uomo che stava armeggiando intorno alle vetture parcheggiate in zona con un cacciavite. I carabinieri si sono portati sul posto tempestivamente e lo hanno fermato.

Arrestato ladro d’auto nel parcheggio della stazione

Gli uomini del Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Desio hanno trovato il furfante che aveva ancora in mano il cacciavite e quando è stato fermato stava cercando di forzare il cilindro della portiera di una “Dacia Duster”.

In manette è finito un rumeno di 22 anni, che risulta residente a Biassono, in realtà senza fissa dimora.

Il ladro era già stato denunciato nei mesi scorsi

Il ladro in realtà era già stato fermato a Cesano Maderno a maggio mentre era a bordo di una “Fiat 500” rubata e denunciato dai carabinieri per ricettazione e possesso di chiavi e grimaldello. A luglio ci era ricascato. Potrebbe essere lui l’autore dei diversi tentati furti avvenuti all’esterno della stazione ferroviaria. Durante la perquisizione, dopo il fermo, l’uomo è stato trovato in possesso anche delle chiavi di un’auto, una “Fiat Panda”, ritrovata in via Milite Ignoto, sempre a Desio. All’interno hanno trovato un pc portatile, libri di testo, dei cd e un volante con l’airbag, che saranno restituiti ai legittimi proprietari.