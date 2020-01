Asfalti Brianza, i sindaci di Agrate e Brugherio alzano la voce. Duro comunicato stampa congiunto di Simone Sironi e Marco Troiano dopo quanto successo lo scorso venerdì nella Conferenza dei Servizi.

Sironi e Troiano hanno scritto un lungo post sulle rispettive pagine Facebook, provando a fare il punto della situazione su una vicenda che si fa sempre più intricata. I miasmi prodotti da Asfalti Brianza sono diventati ormai un incubo per i cittadini di Concorezzo, Monza, Agrate e Brugherio, da tempo sul piede di guerra. A poco è servito il sequestro dell’area di produzione, avvenuto diversi mesi fa.

“Venerdì scorso si è tenuta in Provincia la Conferenza di servizi che deve esaminare la richiesta di modifica dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), per autorizzare l’installazione del nuovo bruciatore e di tutte le altre strutture che dovrebbero (e ribadisco il “dovrebbero”) migliorare la situazione attuale – si legge nel post – Quello che è successo venerdì mattina in Provincia è stato però inaccettabile: nonostante il precedente rinvio di novembre e la richiesta di presentare documenti integrativi e più chiari, Asfalti Brianza non ha praticamente dato nessuna delle risposte richieste dagli enti nella precedente seduta di conferenza di servizi. In più, la documentazione presentata ha generato ulteriori dubbi, che peraltro i tecnici dell’azienda presenti non hanno saputo chiarire. Alla conferenza di servizi Brugherio ed Agrate partecipano solo come “uditori”, perchè per legge i Comuni vicini ad un impianto non hanno voce in capito. Nonostante questo, abbiamo fatto mettere a verbale la nostra posizione chiara, che esprime sconcerto e stupore per come Asfalti Brianza ha trattato le richieste delle istituzioni, segno di un totale disinteresse rispetto all’impatto che la loro presenza sta generando sui cittadini. Abbiamo anche messo a verbale la richiesta di avere documenti che dimostrino che l’azienda sta rispettando il divieto di scarico in fognatura, fino a che non eseguono quanto richiesto loro dall’ufficio territoriale d’ambito di Monza e Brianza”.