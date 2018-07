Associazione per delinquere. In corso una vasta operazione della Guardia di Finanza. Sequestrati 34 milioni di euro, 40 gli indagati. L’indagine è partita in seguito all’omicidio di Alfio Molteni nel 2015.

Associazione per delinquere: sequestrati 34 milioni di euro

L’operazione è scattata nei confronti di una articolata associazione per delinquere di natura transnazionale finalizzata a commettere delitti di riciclaggio e di abusiva attività di raccolta del risparmio. Sono state ricostruite condotte illecite perpetrate secondo lo schema Ponzi.

L’attività, diretta dalla Procura della Repubblica di Como e condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como in diverse regioni, è tesa a dare esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Como per circa 34 milioni di euro. L’operazione è scaturita a seguito delle indagini condotte in merito all’omicidio dell’architetto Alfio Molteni, avvenuto a Carugo nel 2015.

Seguiranno aggiornamenti