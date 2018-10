Attende la ex sotto casa e prende a bastonate il nuovo compagno della donna. E’ successo la notte scorsa a Limbiate. In arresto un 51enne pluripregiudicato.

Attende la ex, bastonate al nuovo compagno della donna

Ieri notte i Carabinieri di Limbiate hanno tratto in arresto un 51enne pluripregiudicato del posto, responsabile di atti persecutori nei confronti della ex convivente. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per i reati contro il patrimonio commessi in passato, nella tarda serata, aveva atteso sotto casa la sua ex compagna; vedendola rientrare insieme al nuovo compagno, probabilemente accecato dalla gelosia, ha preso a colpirlo con una mazza di legno, provocandogli lesioni. Alcuni passanti notando l’aggressione hanno allertato il 112 segnalando una lite, che l’equipaggio dell’Arma ha risolto procedendo nei confronti dell’aggressore.

L’arresto

In seguito è stato possibile inoltre accertare che l’arrestato, già nei mesi di agosto e settembre scorsi aveva tentato di riallacciare la relazione con la ex compagna, ricevendone netto rifiuto per cui aveva reagito con azioni persecutorie, prontamente denunciate dalla donna, e che hanno permesso al Comando dei Carabinieri di Limbiate di avere un chiaro quadro della situazione indispensabile per corroborare l’arresto e consentire al Giudice un corretto esame.