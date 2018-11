Dalla truffa del finto amico della nipote ai falsi vicini di casa: negli ultimi giorni a Paderno Dugnano si sono registrati diversi raggiri ai danni di anziani.

“Signora devo ridare soldi a sua nipote”: presi i gioielli a una pensionata

L’ultimo caso ha visto come sfortunata protagonista una 76enne che nel primo pomeriggio di giovedì si è trovata alla porta un 50enne. Quest’ultimo si è presentato dicendo di essere un amico della nipote a cui doveva restituire dei soldi. “Signora sua nipote mi ha detto di venire da lei”, ha detto il truffatore che è riuscito a convincere la donna a farlo entrare in casa. Per rendere più credibile la storia, ha preso il cellulare e finto una telefonata con la ragazza. “Devo dire a tua zia di mettere i soldi in un posto sicuro? Va bene”, ha continuato al telefono il malvivente che una volta chiusa la finta chiamata, ha chiesto all’anziana zia di fargli vedere un posto sicuro dove mettere i soldi dovuti alla nipote. Purtroppo la pensionata lo ha guidato fino in camera da letto, dove teneva alcuni gioielli. Quindi l’uomo si è congedato con lo stesso fare cortese con cui si era presentato. Poco dopo, andando a controllare, la donna ha visto che non solo non c’erano soldi, ma dal cassetto erano spariti i gioielli.

Finti vicini di casa in azione

Nei giorni scorsi almeno altre due truffe sono state consumate in zona. In un caso a entrare in azione è stata una coppia che si è presentata come nuovi vicini di casa alla porta di due anziani coniugi. Questa volta, dopo i convenevoli di rito, li hanno convinti a far loro vedere come hanno arredato l’abitazione. Durante il tour sono spariti i gioielli.

Indagano i Carabinieri della Compagnia di Desio

Su queste truffe stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Desio, chiamati a risalire all’identità del finto amico della nipote e della coppia di sposi nei panni di nuovi vicini di casa.