Attraversa la Milano Meda a piedi e cammina sullo spartitraffico. L’uomo, sulla trentina, ha pensato bene di attraversare a piedi la superstrada mettendo a rischio sé stesso e anche gli altri automobilisti.

Non credeva ai suoi occhi l’automobilista che questa mattina, lunedì 10 febbraio 2020, mentre si trovava in coda sulla Milano Meda, una delle arterie più trafficate della Lombardia, ha visto un uomo camminare a piedi e poi salire sullo spartitraffico che divide la superstrada e attraversare anche l’altra corsia.

Erano circa le 8.25 quando, in corrispondenza dell’uscita 4, quella di Paderno, un uomo di circa 30 anni ha attraversato a piedi la corsia sud, approfittando del fatto che le auto erano ferme in coda, per poi salire sullo spartitraffico centrale.

Su questo ha percorso alcuni metri a piedi attendendo il momento migliore per attraversare anche la corsia in direzione Nord e arrivare dall’altra parte.

Le auto provenienti dalla direzione opposta hanno anche rallentato per lasciarlo passare. Una situazione davvero molto rischiosa sia per soggetto, che è riuscito comunque a raggiungere incolume l’altra sponda della Milano Meda, sia per gli automobilisti che percorrevano la super, in quel momento della giornata sempre molto trafficata.