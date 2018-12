Auto cannibalizzata nel parcheggio della Corte del Cotone a Seregno. Nella notte fra venerdì e sabato asportate le quattro gomme di una “Mini One”, distrutto il finestrino anteriore sinistro.

Rubate le gomme a un’auto in sosta

Brutta sorpresa per un automobilista nel ponte dell’Immacolata. Nella notte fra venerdì e sabato sono state rubate le quattro gomme della sua “Mini One”. Distrutto il finestrino anteriore del lato guida, aperto il cassettino porta oggetti alla ricerca di qualcosa di valore. La vettura era regolarmente parcheggiata in via Appiani, di fronte al civico 14, accanto alla Corte del Cotone.

Sul posto la Polizia locale

Sul luogo del furto, consumato nelle ore notturne, si è portata una pattuglia della Polizia locale. All’arrivo degli agenti c’erano ancora due cric ai lati dell’auto utilizzati per sollevare e rimuovere le gomme. A terra i vetri in frantumi del finestrino. L’auto cannibalizzata è targata Como con immatricolazione nel 2008.