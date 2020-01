Auto colpita da un sasso sulla Statale 36: il vetro va in frantumi. Disavventura questa mattina all’alba per un desiano. E non è la prima segnalazione…

Auto colpita da un sasso sulla Statale 36: il vetro va in frantumi

Continuano ad arrivare segnalazioni sulla pericolosità della Statale 36. Questa volta la disavventura è toccata a un desiano, residente nel lecchese, che questa mattina all’alba stava percorrendo la Valassina in direzione Milano, per raggiungere il posto di lavoro.

L’incidente tra Verano e Seregno

Erano le sei e trenta quando, nel tratto tra Verano e Seregno, uno sasso ha colpito il finestrino della sua auto, lato guidatore, provocandone l’esplosione. Il sasso è stato accidentalmente “sparato” da un’altra vettura in transito in terza corsia che, con tutta probabilità, ha preso in pieno una delle tante buche presenti sulla Statale. Un problema, quello delle buche, di cui avevamo già parlato alcuni giorni fa.

Fortunatamente per l’automobilista non ci sono state conseguenze. Solo un grande spavento, ma poteva andare molto peggio.

La lettera inviata ad Anas

Nei giorni scorsi, il consigliere regionale Alessandro Corbetta si è occupato direttamente della questione della pericolosità dell’asfalto sulla Valassina inviando una lettera ad Anas per richiedere un intervento urgente.

