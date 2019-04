Auto contro ostacolo a Carate: ferite una 19enne. E’ successo nella notte appena trascorsa in via Cavour. La ragazza portata a Desio in codice verde.

Auto contro ostacolo a Carate

Una ragazza di 19 anni è rimasta lievemente ferita questa notte in un incidente avvenuto in via Cavour a Carate Brianza. In base alle informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la giovane, mentre era alla guida della sua auto, sarebbe finita, per cause ancora da accertare, contro un ostacolo.

La ragazza è stata subito raggiunta dall’ambulanza proveniente da Besana Brianza e dai Carabinieri della compagnia di Seregno. Fortunatamente ha riportato solo lievi ferite ed è stata trasportata in ospedale a Desio per accertamenti.