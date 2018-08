Auto contro ostacolo a Cesano: 21enne in ospedale. Il giovane, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della macchina. E’ stato portato in ospedale in codice giallo.

Un giovane di 21 anni è finito in ospedale, a Desio, dopo un brutto incidente che lo ha visto coinvolto intorno alle 12.30 di oggi, lunedì 13 agosto. Il ragazzo era alla guida della sua macchina e stava percorrendo la Nazionale dei Giovi quando, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un ostacolo a bordo strada.

Immediata la chiamata al 118: sul posto in codice rosso è arrivata la croce bianca di Cesano e l’automedica. Oltre alla Polizia locale a cui è affidata la ricostruzione dell’incidente. Il 21enne è stato medicato sul posto e poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Desio.