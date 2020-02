Notte tranquilla in Brianza. Ieri sera invece segnaliamo un incidente a Concorezzo con due persone coinvolte e un’aggressione a Monza.

Auto contro ostacolo a Concorezzo: due persone soccorse

La notte tra lunedì e martedì è trascorsa senza interventi di rilievo in Brianza. Segnaliamo quindi i principali interventi di soccorso avvenuto nella tarda serata di ieri, 3 febbraio.

A Concorezzo, pochi minuti prima della mezzanotte, si è verificato un incidente stradale in via Pio 11. A quanto si apprende dall’Agenzia regionale emergenza urgenza si tratterebbe di un’auto finita contro un ostacolo. Due le persone coinvolte, tra cui una donna di 43 anni. Sul posto sono arrivati in poco tempo i soccorsi e i Carabinieri del gruppo compagnie di Monza. Una delle due persone rimaste ferite è stata trasportata in ospedale a Vimercate in codice giallo.

Evento violento a Monza

Sempre nella serata di ieri, alle 22.50, i volontari della croce rossa di Monza e Brianza hanno raggiunto un 22nne in via 20 Settembre a Monza. Il ragazzo sarebbe rimasto vittima di un evento violento, classificato da Areu come aggressione. Fortunatamente nulla di grave per il giovane, trasportato al San Gerardo di Monza in codice verde.