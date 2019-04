Auto contro ostacolo a Desio: 36enne in ospedale. E’ accaduto questa mattina alle prime luci dell’alba in via Cairoli.

Un uomo di 36 anni è stato soccorso questa mattina alle prime luci dell’alba a Desio e poi trasportato all’ospedale cittadino. In base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza il 36enne si trovava alla guida della sua auto in via Cairoli quando, per cause ancora da accertare, è finito contro un ostacolo. Dopo la chiamata al numero di emergenza sul posto è arrivata l’ambulanza della croce verde lissonese e i Carabinieri della compagnia di Desio a cui toccherà la ricostruzione di quanto accaduto.

Fortunatamente il ragazzo non sembra aver riportato serie conseguenze dopo l’urto.